Fitch спрогнозировало дефолт Венесуэлы

2017-11-04 10:02 | www.oxu.az | 4

Агентство Fitch понизило суверенный рейтинг Венесуэлы до «СС» и заявило о высокой вероятности невыполнения Каракасом обязательств по долгу.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, аналогичное решение было принято в пятницу и другим крупным рейтинговым агентством Standard & Poor's, снизившим рейтинг южноамериканской страны с "ССС" до «СС».

Снижение рейтинга произошло на фоне намерения Каракаса провести реструктуризацию и рефинансирование внешнего долга, который, по оценкам экспертов, достигает 150 миллиардов долларов.

C.Б.

