Бунт в мексиканской тюрьме

2017-11-04 10:15 | www.oxu.az | 7

Бунт начался в ночь на субботу в мексиканской тюрьме Neza Bordo в штате Мехико, данных о пострадавших пока нет, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

По предварительным данным, беспорядки вспыхнули в зоне, отведенной под камеры заключенных. Сейчас внутрь пенитенциарного заведения введены силы безопасности, которые должны взять ситуацию под контроль. Данных о погибших и раненых пока нет.

В начале октября 16 человек погибли в результате бунта, который произошел в тюрьме мексиканского города Кадерейта. В феврале 2016 года бунт в тюрьме «Топо-Чико» штата Нуэво-Леон унес жизни почти 50 человек, он стал одним из самых кровавых в Мексике за последние годы.

С.Б.

