Эльдар Махмудов вызван в Генпрокуратуру Азербайджана

2017-11-04 12:40 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Экс-министр национальной безопасности Эльдар Махмудов вызван в Генеральную прокуратуру Азербайджана, сообщил в субботу Trend глава пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов.

По словам главы пресс-службы, Эльдар Махмудов вызван в Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры для допроса по уголовному делу, возбужденному в отношении должностных лиц упраздненного министерства национальной безопасности (МНБ).

Бывший заместитель начальника отдела Антитеррористического центра упраздненного МНБ, а фактически личный помощник главы МНБ Эльдара Махмудова, полковник-лейтенант Вугар Махмудов привлечен к следствию в качестве обвиняемого по этому уголовному делу.

Глава пресс-службы отметил, что Вугар Махмудов обвиняется в присвоении государственного имущества в крупном размере в составе организованной преступной группы, вымогательстве путем шантажа имущества отдельных граждан, грубом нарушении закона об оперативно-розыскной деятельности, служебном подлоге, а также злоупотреблении служебным положением в личных и корыстных целях.

Решением Бакинского военного суда в отношении Вугара Махмудова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

20 октября 2015 года Генеральная прокуратура Азербайджана распространила информацию об аресте высокопоставленных офицеров МНБ.

В информации говорилось, что по фактам злоупотребления отдельными должностными лицами МНБ должностными полномочиями и других допущенных нарушений закона в Генпрокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК АР и создана оперативно-следственная группа.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий были выявлены обоснованные подозрения в злоупотреблении группой сотрудников министерства служебными полномочиями при исполнении служебных обязанностей, нарушении требований закона об оперативно-розыскной деятельности, их незаконном вмешательстве в деятельность субъектов предпринимательства, нарушении прав и охраняемых законом интересов отдельных лиц.

По уголовному делу семь должностных лиц министерства были привлечены в качестве обвиняемых по статьям 308.2, 309.1 и 302.2 УК АР, им предъявлено обвинение, предусмотренное в данных статьях, и соответствующими решениями суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста. В настоящее время следственно-оперативные меры продолжаются.

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева 17 октября 2015 года Эльдар Махмудов был освобожден от должности министра национальной безопасности.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)