В Ираке перевернулся автобус с иранскими паломниками

2017-11-04 13:05 | www.trend.az | 4

По меньшей мере 30 человек пострадали после того, как автобус, перевозивший паломников из Ирана, перевернулся в Ираке, сообщил глава скорой медицинской помощи Ирана Пир Хосейн Куливанд.

"В результате происшествия из 47 пассажиров автобуса 30 человек получили ранения, которые вскоре после прибытия медицинских служб были перевезены в Иран", — сообщил Куливанд агентству IRNA, отметив, что четверо пострадавших получили серьезные травмы, передает РИА Новости.

ДТП произошло в пятницу вечером в районе города Бадра на востоке Ирака. Автобус вез паломников из иранской столицы в священный для мусульман-шиитов город Эн-Наджаф в Ираке для участия в религиозном мероприятии Арбаин, которое проходит на сороковой день со дня смерти почитаемого шиитами имама Хосейна.