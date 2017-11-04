В Киеве арестован обвиняемый в убийстве гражданин Азербайджана

2017-11-04 14:52 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, в Киеве между жителем Шамахинского района Шамилем Фейзуллаевым и жильцами хостеля, в котором он оставался, возник спор. Позже спор перерос в драку, причиной чему стали оскорбительные выражения в адрес молодого азербайджанца.

Во время драки Ш.Фейзуллаев нанес молодому парню по имени Александр смертельное ножевое ранение.

Ш.Фейзуллаев был задержан сотрудниками полиции Голосеевского района.

Как сообщили АПА близкие азербайджанца, он нуждается в юридической помощи.