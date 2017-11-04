После протеста водителей уволен сотрудник таможни

2017-11-04 10:46 | www.oxu.az | 5

Глава Дагестана Владимир Васильев поручил разобраться в ситуации на пограничном пропускном пункте «Яраг-Казмаляр» на границе Россия-Азербайджан, наказать виновных и обеспечить нормальный пропуск машин через границу с Азербайджаном.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на агентство РИА Новости, 31 октября у таможенного пункта на границе Россия-Азербайджан прошла акция протеста водителей-дальнобойщиков - они пожаловались на поборы и оскорбительное обращение.

Дальнобойщики рассказали, что на таможне собралось около 200 машин. Сотрудники, по их словам, специально задерживают водителей со скоропортящимся грузом, рассчитывая на плату за ускорение таможенного оформления. 3 ноября водители сообщили, что после акции протеста машины начали пропускать немного быстрее.

Замначальника таможни Гаджимурад Шамхалов объявил, что оскорбивший дагестанских водителей сотрудник уволен.

Как сообщили в пресс-службе главы Дагестана, главная цель – снять напряжение на пункте пропуска, обеспечить стабильную и законную деятельность всех сторон и не допустить длительного простоя грузоперевозчиков, многие из которых транспортируют скоропортящиеся продукты питания.

В.Васильев ожидает от врио зампреда правительства Рамазана Джафарова доклада о ситуации на таможенном терминале в Магарамкентском районе Дагестана.

С.Б.

