"Газпром" закончил строительство российской части "Турецкого потока"

2017-11-04 13:09 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Первая нитка морского газопровода "Турецкий поток" в субботу вошла в исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Турции, говорится в сообщении оператора проекта.

"Pioneering Spirit, крупнейшее в мире трубоукладочное и строительное судно, отметило данное событие, уложив в море трубные секции с российским и турецким флагами, символизирующими пересечение границы ИЭЗ между двумя странами", - отмечается в нем.

Пересечение границы также знаменует окончание строительства морских участков двух ниток на территории российской ИЭЗ. В общей сложности было уложено 448 километров по двум ниткам газопровода. Менее чем за 6 месяцев построено почти 25% морского участка. Это соответствует запланированному графику строительства. Ожидается, что транспортировка газа по "Турецкому потоку" начнется в декабре 2019 года.

Судно Pioneering Spirit уложило одну нитку до границы с ИЭЗ, после чего вернулось в Анапу для начала глубоководной укладки второй нитки. Другое судно - Audacia - еще в конце июля завершило укладку обеих ниток на мелководье. Благодаря выбранному порядку укладки удалось завершить основные трубоукладочные работы на морском участке в российской ИЭЗ в ходе одной кампании.

Средняя скорость укладки судна Pioneering Spirit составляет около 4 км в день. 1 ноября 2017 года был установлен рекорд укладки - 5,15 км газопровода "Турецкий поток" за один день. Глубина Черного моря на границе ИЭЗ равна 2171 метру, что является почти самым глубоким участком маршрута "Турецкого потока".

Компания "Газпром" приступила к строительству морского участка "Турецкого потока" у российского побережья Черного моря 7 мая. Газопровод будет проходить по дну моря до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Длина подводной части трубы составит около 910 км, а наземной по турецкой территории - 180 км.

Первая нитка предназначена для пользования Турции, вторая - для снабжения газом стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Ранее общая стоимость реализации четырех ниток проекта оценивалась в €11,4 млрд.

Также сообщалось, что "Газпром" в 2017 году пересмотрел размер вложений в "Турецкий поток" с 41,9 млрд рублей до 92,8 млрд рублей.