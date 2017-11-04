Индийский банкир изнасиловал россиянку

2017-11-04 11:14 | www.oxu.az | 5

Служащий банка в индийском городе Вриндавана арестован по обвинению в изнасиловании россиянки.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Indian Express.

Гражданка России, как пишет издание, познакомилась с Махендром Прасадом Сингхом через Facebook, после чего мужчина уговорил ее приехать в Индию. В сентябре пара сняла квартиру и начала жить вместе. По словам 20-летней девушки, некоторое время спустя мужчина заявил, что хочет на ней жениться, но потом стал домогаться ее, а затем - насиловать.

Мужчина, занимающий пост управляющего местного банка, был арестован, на него заведено уголовное дело, а девушка, чье имя не раскрывается, была отправлена на медицинское обследование. Россиянка заявила полицейским, что около месяца боялась обращаться за помощью к властям, так как ее сожитель угрожал ей «ужасными последствиям». Сам арестованный отверг обвинения и заявил, что подруга его шантажировала.

С.Б.

