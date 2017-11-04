Трамп поступил, как Ильхам Алиев

2017-11-04 11:31 | www.oxu.az | 5

Соединенные Штаты Америки решили последовать примеру Азербайджана и выйти из Инициативы прозрачности в добывающей промышленности (EITI).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az, об этом сообщает Bloomberg.

Отметим, что Азербайджан покинул EITI в марте этого года.

«Правительство США по-прежнему привержено борьбе с коррупцией в секторе добывающих отраслей и идеалам прозрачности, закрепленными в принципах EITI», - отметил представитель Департамента внутренних дел США Грегори Гоулд. Однако, как он отметил, EITI не в полной мере учитывает правовые рамки США.

Возвращаясь к Азербайджану. О выходе нашей страны из Инициативы прозрачности в добывающей промышленности (EITI) заявил глава правительственной комиссии и многосторонней группы по EITI Шахмар Мовсумов на 36-м собрании Международного правления Инициативы в городе Богота.

По его словам, Азербайджан больше не мог находиться в этой организации из-за двойных стандартов.

С.Б.

