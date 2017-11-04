На глубоководной платформе SOCAR погиб помощник бурильщика

2017-11-04 13:32 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - На глубоководной платформе №14 НГДУ "28 мая" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) погиб помощник бурильщика.

Как сообщили Trend в субботу в SOCAR, утром четвертого ноября Алиев Расим Ибрагим оглу, 1958 года рождения, работавший помощником бурильщика на глубоководной платформе №14 НГДУ "28 мая", при осуществлении работ на скважине № 262 упал в море.

В результате предпринятых оперативных мер, потерпевший был извлечен из воды, однако выяснилось, что он уже скончался.

Причины происшествия выясняются, позднее будет предоставлена дополнительная информация.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Хазар Ахундов)