В Киргизии возбудили дело против лидера оппозиции

2017-11-04 12:00 | www.oxu.az | 5

В отношении депутата Жогорку Кенеша Омурбека Бабанова и других лиц Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье «публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя» и «возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды», передает Oxu.Az со ссылкой на КНИА «Кабар».

По информации Генпрокуратуры, по результатам доследственной проверки установлено, что 28 сентября 2017 года в ходе предвыборной агитации, кандидат на должность президента – депутат Жогорку Кенеша Бабанов провёл встречу с жителями микрорайона «Амир Тимур» (Он-Адыр) города Оша, преимущественно узбекской национальности.

Как сообщается, выступая перед собравшимися с публичной речью, Бабанов, с целью получения голосов узбекской части населения, высказал мнение об ущемлении прав лиц узбекской национальности, о якобы существующем национальном неравенстве в стране и давлении на лиц узбекской национальности со стороны государственных органов, после чего призвал их активно сопротивляться данному положению.

В пресс-службе сообщили, что проведенной комплексной филолого-политологической экспертизой установлено, что указанные публичные высказывания Бабанова содержат призывы, направленные на возбуждение межнациональной вражды, провокацию людей на неподчинение и свержение действующей власти.

Также, в соответствии с заключением государственной судебно-экспертной службы установлено, что в данном выступлении, опубликованном в электронных средствах массовой информации, признаков монтажа не обнаружено.

Уголовное дело для организации дальнейшего расследования направлено в ГКНБ.

С.Б.

