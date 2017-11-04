Сборная КНДР отказалась выступать на чемпионате мира по тяжелой атлетике в США

2017-11-04 13:35 | www.trend.az | 3

Сборная КНДР по тяжелой атлетике отказалась от участия в чемпионате мира, который пройдет в Анахайме (США, штат Калифорния) с 28 ноября по 5 декабря. Об этом передает ТАСС со ссылкой на портал Inside the games.

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не получила никаких объяснений от северокорейской стороны о причинах принятия такого решения. Предполагается, что отказ сборной КНДР участвовать в турнире может быть связан с напряженными отношениями между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

В октябре IWF приняла решение перенести чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юниоров 2018 года, который должен был пройти в КНДР, в Узбекистан. Ранее IWF отстранила федерации тяжелой атлетики России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая, Молдавии, Турции, Болгарии и Украины на год от международных стартов из-за нарушений антидопинговых правил.

На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро сборная КНДР по тяжелой атлетике завоевала золото и три серебра, а на чемпионате мира 2015 года - золото, серебро и две бронзы. Три действующих мировых рекорда принадлежат северокорейским атлетам. После отстранения спортсменов из вышеназванных десяти стран тяжелоатлеты из КНДР в девяти весовых категориях лидируют в рейтинге IWF.

Ситуация на Корейском полуострове серьезно обострилась в последнее время в связи с активизацией ракетных и ядерных разработок КНДР. 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородного боезаряда, а до этого провел испытания баллистических ракет, которые Вашингтон считает межконтинентальными. Совет Безопасности ООН в связи с действиями КНДР резко ужесточил режим действующих в отношении нее международных санкций. Эпицентром напряженности стали американо-северокорейские отношения, стороны регулярно обмениваются воинственными заявлениями вплоть до угроз применения силы.