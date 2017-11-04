В одной из воинских частей Азербайджана проведены учения с боевыми стрельбами (ФОТО)

2017-11-04 13:35 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Согласно плану боевой подготовки Вооруженных сил Азербайджана, в рамках Концепции оперативных возможностей НАТО, в одной из воинских частей проведены учения с боевыми стрельбами.

Как сообщает в субботу пресс-служба минобороны Азербайджана, в ходе учений была оценена степень совместимости оснащения, оборудования, средств связи, уровня знаний английского языка личного состава и других необходимых оперативных возможностей мотострелкового подразделения со стандартами и требованиями НАТО, а также осуществлено выполнение тактических задач в составе Объединение совместных сил и во время других операций. Выполнены также упражнения с боевыми стрельбами.