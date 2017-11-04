Раненный во время нейтрализации «Годжи» привлечен к следствию

2017-11-04 12:15 | www.oxu.az | 4

Один из членов группы, получивший ранение во время операции по нейтрализации криминального авторитета по прозвищу «Годжа» Этибара Мамедова, Анар Аскеров выписан из больницы.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщил главврач Клинической медицинской больницы № 1 Адалят Дадашев.

Он сказал, что А.Аскерову была оказана необходимая медицинская помощь, в настоящее время его состояние оценивается как нормальное, никакой угрозы для жизни нет:

«Вчера он был выписан из больницы и привлечен к следствию».

Отметим, в результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий по поимке сбежавшего из под надзора конвоя во время этапирования в город Баку 23 октября 2017 года обвиняемого в тяжких и особо тяжких преступлениях ранее неоднократно судимого Этибара Мамедова было установлено, что он скрыватся в доме своего знакомого Ильгара Азимова в Гаджигабульском районе.

В ходе расследования было установлено, что 1 ноября примерно в 23:00 Этибар Мамедов и Ильгар Азимов вместе с жителями столицы Анаром Аскеровым и Шахмаром Бейализаде ехали на автомобиле И. Азимова по дороге Баку-Алят. С целью их поимки была проведена специальная операция.

Но эти лица не подчинились законному требованию сотрудников полиции остановить транспортное средство на посту, совершили наезд на сотрудников правоохранительных органов и пытались сбежать, отстреливаясь из огнестрельного оружия.

В результате ответных мер, предпринятых оперативной группой с применением табельного оружия в установленном законом порядке, Этибар Мамедов и Ильгар Азимов получили ранения. Они скончались по пути в медицинское учреждение. Другой раненый Анар Аскеров был госпитализирован, не получивший каких-либо ранений Шахмар Бейализаде - задержан.

Решением Насиминского районного суда в отношении Шахмара Бейализаде была избрана мера пресечения в виде ареста.

С.Б.

