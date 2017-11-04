Завтра в Азербайджане ожидается до 22 градусов тепла

2017-11-04 13:37 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили Trend в субботу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Утром местами возможен слабый туман, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-10, днем - 15-20 градусов тепла, в Баку ночью - 7-9, днем - 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 765 до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 45-50 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков утром местами возможен туман. Западный ветер местами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 5-10, днем - 17-22, в горах ночью - 0-5, днем - 8-13 градусов тепла.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Хазар Ахундов)