Эльдар Махмудов вызван в Генпрокуратуру

2017-11-04 12:36 | www.oxu.az | 5

Экс-глава Министерства национальной безопасности Эльдар Махмудов вызван для дачи показаний по уголовному делу, возбужденному в отношении сотрудников упраздненного МНБ, в Главное следственное управление по тяжким преступлениям Генеральной прокуратуры.

Как передает Oxu.Az, об этом в ответ на запрос haqqin.az заявил глава пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов.

По его словам, бывший заместитель начальника отдела Антитеррористического центра упраздненного Министерства национальной безопасности, а фактически личный помощник главы МНБ Эльдара Махмудова, полковник-лейтенант Вугар Махмудов привлечен к следствию в качестве обвиняемого в присвоении государственного имущества в составе организованной преступной группы, в вымогательстве угрозами имущества отдельных граждан, в грубом нарушении закона об оперативно-розыскной деятельности, в использовании служебного положения в корыстных целях, а также в должностном подлоге.

Решением Бакинского военного суда в отношении Вугара Махмудова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

С.Б.

