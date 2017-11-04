Тело «Годжи» передали его семье

2017-11-04 12:44 | www.oxu.az | 5

Тела лиц, убитых в Баку в ходе проведенной сотрудниками правоохранительных органов антитеррористической операции, переданы членам их семей.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, сегодня после экспертизы, проведенной Объединением судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава, близким Этибара Мамедова и Ильгара Азимова были переданы их тела.

Отметим, в результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий по поимке сбежавшего из под надзора конвоя во время этапирования в город Баку 23 октября 2017 года обвиняемого в тяжких и особо тяжких преступлениях ранее неоднократно судимого Этибара Мамедова было установлено, что он скрыватся в доме своего знакомого Ильгара Азимова в Гаджигабульском районе.

В ходе расследования было установлено, что 1 ноября примерно в 23:00 Этибар Мамедов и Ильгар Азимов вместе с жителями столицы Анаром Аскеровым и Шахмаром Бейализаде ехали на автомобиле И. Азимова по дороге Баку-Алят. С целью их поимки была проведена специальная операция.

Но эти лица не подчинились законному требованию сотрудников полиции остановить транспортное средство на посту, совершили наезд на сотрудников правоохранительных органов и пытались сбежать, отстреливаясь из огнестрельного оружия.

В результате ответных мер, предпринятых оперативной группой с применением табельного оружия в установленном законом порядке, Этибар Мамедов и Ильгар Азимов получили ранения. Они скончались по пути в медицинское учреждение.

С.Б.

