Кыргызстан занял 85 место в рейтинге равноправия полов

2017-11-04 13:46 | www.trend.az | 5

Кыргызстан занял 85 место среди 144 стран мира в рейтинге равноправия полов, говорится в новом докладе Всемирного экономического форума «Глобальный доклад о гендерном разрыве — 2017». Исследование проводилось по четырем основным направлениям: здравоохранение, образование, экономические возможности и политическая деятельность женщин, передает КНИА «Кабар».

В рейтинге в «пятерку» стран с лучшими возможностями для женщин вошли Исландия, Норвегия, Финляндия, Руанда и Швеция, пишет радио «Свобода». Аутсайдером рейтинга стал Йемен. В этой стране женщинам намного сложнее реализовать свои права.

В группе стран СНГ Казахстан занимает 52 место, Украина (61), Россия (71), Таджикистан (95), Армения (97) и Азербайджан (98) отстают по условиям для равноправия полов. Иран и Пакистан расположились в конце рейтинга – 140 и 143 места соответственно.

Саудовская Аравия поднялась на несколько строчек выше и заняла 138-е место. За последние несколько месяцев в этой стране женщинам разрешено управлять машиной и заниматься спортом.

В докладе Всемирного экономического форума отмечается, что в этом году мировая тенденция развития гендерного равенства не просто остановилась, но пошла на спад. По сравнению с прошлым годом среднемировой уровень равенства полов снизился с 68,3% до 68%. В таком случае странам понадобятся в среднем 100 лет, чтобы добиться истинного равноправия.