Гражданин Азербайджана арестован за подозрение в государственной измене

2017-11-04 13:48 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - За подозрение в государственной измене задержан гражданин Азербайджана Султанов Мирюсиф Мирмахмуд оглу, сообщили в субботу Trend в отделе по связям с общественностью Службы государственной безопасности (СГБ).

В результате расследования СГБ Султанов Мирюсиф подозревается в вывозе граждан Азербайджана из страны и передаче их для связи с сотрудниками органов спецслужб иностранного государства, в совершении государственной измены в виде шпионажа в обмен на материальное вознаграждение.

Мирюсиф Султанов привлечен к уголовной ответственности по статье 274 (государственная измена) УК АР, в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Следственно-оперативные действия продолжаются

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)