В ВС Азербайджана проведено учение с боевой стрельбой – ФОТО

2017-11-04 12:57 | www.oxu.az | 4

Согласно плану боевой подготовки Вооруженных сил, в рамках Концепции Оперативной Возможности НАТО в одной их воинских частей проведено учение с боевой стрельбой.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе учения была оценена степень совместимости оснащения, оборудований, средств связи, уровня знаний английского языка личного состава и другие необходимые оперативные возможности мотострелкового подразделения в соответствии со стандартами и требованиями НАТО, а также выполнение тактических задач в составе Объединение Совместных Сил и во время других операций. Выполнены также упражнения с боевыми стрельбами.

С.Б.

