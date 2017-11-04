Илаха Низамигызы возвращается в телеэфир

2017-11-04 13:58 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская телеведущая Илаха Низамигызы, спустя пять, решила вернуться в эфир. Она будет вести передачу "Klip+" на Lider TV, которая будет выходить по пятницам и субботам в 12.00, сообщили Trend Life в пресс-службе телепроекта.

На передаче будут презентованы новые клипы, рабочие моменты съемок, эксклюзивные новости шоу-бизнеса, интервью с популярными исполнителями, обсуждаться интересные и актуальные темы. Режиссер проекта – Наиль Наибоглу.

"В связи с реализацией ряда творческих проектов отдалилась от телеэфира, но вновь решила вернуться. Телевидение – это необычный мир, который манит со всех сторон. Признаться честно, очень соскучилась по эфиру, вести передачу, получать отклики зрителей. Думаю, вновь завоевать любовь и признание телезрителей", - отметила Илаха Низамигызы.

По ее словам, современный телеведущий должен уверенно чувствовать себя перед камерой, обладать широким кругозором и острым умом для поддержания разговора с собеседником. Сама по себе должность предполагает аккуратный и привлекательный внешний вид, идеальную дикцию, наличие таких качеств, как: коммуникабельность, понимание ответственности за слова и поступки, телегеничность.

(Автор: Вугар Иманов)