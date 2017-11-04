Азербайджанка станет вице-мэром Таллинна – ФОТО

2017-11-04 13:30 | www.oxu.az | 3

Вице-мэром Таллинна станет наша соотечественница Зулейха Измайлова. О председателе партии «Зеленые Эстонии» Зулейхе Измайловой, которая в скором времени станет вице-мэром Таллинна, общественность знает немного.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, З.Измайлова родилась в Таллинне в 1985 году. Ее мать — эстонка, отец — азербайджанец. До смерти отца семья жила в Азербайджане, затем вернулась в Эстонию. У Зулейхи Измайловой двое детей, ее супруг Йоонас Лакс работает руководителем продаж крупных проектов в фирме TREV-2, занимающейся дорожным строительством.

Ранее в медиа Измайлова презентовала себя как активист, журналист и свободный фотограф. Она была добровольцем в организации «Эстонское Зеленое движение», занимающейся вопросами защиты окружающей среды.

Политикой З.Измайлова занялась в 2005 году: вступила в Социал-демократическую партию. Была ее членом до ноября 2012 года, пару лет была беспартийной, а потом вступила в партию «Зеленых Эстонии».

В марте 2017 году Измайлову выбрали председателем.

С.Б.

