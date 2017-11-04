В Киеве маршрутка наехала на людей, есть погибшие

2017-11-04 14:23 | www.trend.az | 2

Маршрутка наехала на людей возле остановки в Киеве, в результате инцидента два человека погибли и один пострадал, передает РИА Новости со ссылкой на сайт украинского телеканала "Эспрессо".

Сообщается, что в субботу в украинской столице на улице Героев Днепра возле остановки общественного транспорта произошла авария с участием маршрутки.

"На остановку общественного транспорта прибыл троллейбус, который остановился во втором ряду для высадки пассажиров. Из него уже начали выходить люди, когда в это же время маршрутка заезжала в первый ряд и сбила двух людей. В результате женщина скончалась на месте, а мужчину в тяжелом состоянии забрала "скорая", третьему пострадавшему оказали помощь на месте и отпустили", — говорится в сообщении.

"Впоследствии стало известно, что раненый мужчина скончался в "скорой" по дороге в больницу", — добавил телеканал.

Также сообщается, что сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства инцидента.