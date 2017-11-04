На Бакинском автовокзале открывается автобусный рейс Баку-Харьков-Полтава-Киев

2017-11-04 14:32 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - С Бакинского международного автовокзального комплекса с девятого ноября каждый четверг будет осуществляться автобусный рейс Баку-Харьков-Полтава-Киев.

Как сообщили Trend в субботу в автовокзальном комплексе, билеты на рейс Баку-Харьков-Полтава-Киев можно будет приобрести как в кассах, так и в онлайн режиме.

Маршрут будет проходить по территории России, продолжительность рейса составит 40 часов.

С 13 ноября каждый понедельник в 15:00 по местному времени с Центрального вокзала в Киеве будет отправляться автобусный рейс Киев-Харьков-Баку (протяженность маршрута 2668 километров).

Следующий по маршруту Баку-Харьков-Полтава-Киев автобус будет отправляться в дорогу в 11:00 по бакинскому времени. Стоимость билета в одном направлении составляет 100 манатов. Для детей младше пяти лет проезд бесплатный (при условии, что они не будут занимать место).

В свою очередь, билеты для детей от 5 до 10 лет будут продаваться за полцены. При желании, пассажиры смогут приобрести билет за половину цены, и для детей, чей возраст младше пяти лет.

Отметим, что цены на билеты были установлены согласно договоренности между осуществляющими перевозки украинской и азербайджанской компанией и соответствующими структурами двух стран.

Отвечающие современным стандартам и имеющие просторный салон и удобные сиденья автобусы, также предоставляют услугу Wi-Fi. Предусмотрено, что пассажиры в пути будут обеспечены чаем и кофе.

Контактные номера телефонов: (012) 406 01 59, (012) 406 01 59.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Хазар Ахундов)