Объем промышленного производства в столице Азербайджана составил 24 млрд. манатов

2017-11-04 16:18 | www.apa.az | 5

В январе-сентябре 2017 года промышленностью Баку произведено товаров и оказано услуг на 24 млрд. манатов, что на 5,1 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили АПА-Экономикс в Управлении статистики города Баку, 81,7 % промышленной продукции произведено в добывающем секторе, 19,9%-в обрабатывающем, 1,7%- в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,7 % - в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов. 86,2% от общего объема производства пришлось на долю промышленной продукции, 13,8%- на долю оказания услуг промышленного характера.

Большая часть произведенной продукции предназначена потребителям, с учетом сформированных в предыдущие периоды запасов на складах промышленных предприятий по состоянию на 1 октября 2017 года скопилось готовой продукции на 365,7 млн. манатов. Кроме того, на складах промпредприятий было аккумулировано приобретенной у других предприятий и предназначенной для реализации прочей продукции на сумму в 12,8 млн. манатов.