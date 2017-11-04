Задержан подозреваемый в государственной измене

2017-11-04 14:23 | www.oxu.az | 5

В результате продолжающегося в Службе государственной безопасности расследования был задержан гражданин Азербайджана Солтанов Мирюсиф Мирмахмуд оглу, подозреваемый в государственной измене в форме шпионажа в угоду финансовой выгоде. Согласно информации, он вывозил граждан Азербайджана за пределы страны и связывал их с сотрудниками иностранных спецслужб.

Как сообщили Oxu.Az в отделе по связям с общественностью СГБ, М.Солтанов привлечен к уголовной ответственности по статье 274 (государственная измена) УК Азербайджанской Республики, решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.

С.Б.

