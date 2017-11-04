Москвички предпочитают бакинских нефтяников и Мэрилин Монро (ФОТО)

2017-11-04 14:46 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств (РАХ) в Галерее искусств Зураба Церетели в Москве открылась выставка заслуженного художника Азербайджана Ирины Эльдаровой из серии "Девушки предпочитают нефтяников", сообщает Trend Life.

Выставка вызвала большой интерес москвичей. В экспозиции представлено около 70 произведений живописи и графики. Главные герои произведений серии "Девушки предпочитают нефтяников" - бакинский нефтяник с советских плакатов 60-х годов и самая знаменитая блондинка мирового кинематографа Мэрилин Монро.

Автор представил живопись и инсталляции, вдохновением для которых послужило кино 60-х годов и немеркнущий образ Мэрилин Монро. "Лучшие друзья девушек - это бриллианты", - пела обворожительным голосом самая знаменитая блондинка мирового кинематографа. За минувшие десятилетия слоган заметно изменился, утверждает художница Ирина Эльдарова: «Осенило после внезапно промелькнувшей в памяти фразы «Лучшие друзья девушек – бриллианты». Наверное, потому, что следом пришла мысль «бриллианты давно уже не валюта. Сегодня валюта это нефть». А дальше… «Девушки предпочитают нефтяников»…».

На полотнах художницы великолепная Мэрилин соседствует с азербайджанским нефтяником, чье мужественное, загорелое, обветренное лицо словно сошло со страниц газет 60-х годов.

«Почему она? Образ Мэрилин Монро, западной дивы - символ женственности 60-х годов. А азербайджанский нефтяник - восточный мужчина. По-моему, это символы культур востока и запада, как известно тянущиеся к взаимопроникновению…Расцвет добычи и экспорта нефти, своего рода послевоенный нефтяной бум пришелся на 60 - 70 годы, время, когда на другом континенте царствует женственная Мэрилин. Нефтяник, которого я рисую, с одной стороны, очень сильный мужественный, атлетического сложения красивый, волевой и мужчина-труженик. И в то же время - в душе тонкий, робкий, даже застенчивый и неуверенный, в чем-то очень деликатный человек. Когда, скажем, речь об отношении к женщине», - говорит мастер кисти.

Наряду с многочисленными работами последних лет в экспозиции представлены и несколько живописных полотен 1990-х. Выверенные по композиции, эти экспрессивные панно /плато говорят нам о другой Ирине Эльдаровой, помогают разглядеть в ее новых, только отчасти фигуративных работах тонкую пульсацию естества.

Своего рода разгадкой творческой личности можно считать и представленные в экспозиции графические эскизы художницы, увеличенные до грандиозных размеров и распечатанные на плоттере. Они дают возможность понять, что живописные изображения на большом холсте – на самом деле быстрая карандашная зарисовка набежавшего чувства, картинка, случайно выпавшая из переполненной картотеки памяти.

Выставка продлится до 3 декабря.

Ирина Эльдарова также стал гостьей радио Вести FM. В беседе с Григорием Заславским, известным российским театральным критиком и ректором ГИТИС, художница рассказала о своей выставке, любви к Баку, Азербайджану и, конечно же, искусству.

Ирина Эльдарова родилась в Москве - художница, иллюстратор, выпускница Государственной академии им. Репина Санкт-Петербурга (1975-79 годы) и Государственного института им. В.И. Сурикова в Москве (1980-82 годы), где она обучалась на курсе Бориса Декстерева. С 1995 года является арт-директором международного издательского дома Caspian Publishing House, а также членом Британской ассоциации журналистов. Более 30 лет живет и работает в Баку. Принимала участие во многих выставках, как за рубежом, так и в России, Азербайджане и других странах СНГ.

Работы автора находятся в собрании Третьяковской галереи (Москва), Академии художеств СССР, Музее современного искусства (Баку, Азербайджан), Музее искусств им. Р.Мустафаева, Бакинского центра искусств, а также являются собственностью многих частных собраний.

Творческая деятельность Ирины включает в себя не только живопись и графику, но и разработку крупномасштабных издательских проектов в Азербайджане, России, Казахстане и Узбекистане. В 2007 году совместно с Муслимом Эльдаровым (посмертно, супруг художницы) и Эльдаром Агамаловым получили престижную премию Союза журналистов Казахстана за лучший "Медиа-проект" - издание "Государственная книга Казахстана". Ирина Эльдарова также известна и как организатор международного фотоконкурса "Традиции и современность" имени Муслима Эльдарова. Ирина Эльдарова является автором серии монументальных мраморных панно, установленных на станции метро "Халглар достлугу" в Баку.

Сфера профессиональных интересов художницы охватывает фотографию, видео-арт, журналистику.

(Автор: Вугар Иманов)