Грузию представлена сопредседателем группы реформирования Совета безопасности ООН

2017-11-04 14:57 | www.trend.az | 4

В рамках 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, постоянный представитель Грузии в ООН Каха Имнадзе и постоянный представитель Объединенных Арабских Эмиратов Лана Заки Нуссейбех были представлены в качестве сопредседателей межправительственных переговоров по реформе Совета Безопасности ООН, передает "Грузия Online".

По информации Министерства иностранных дел Грузии, об этом говорится в письме секретаря сессии Генассамблеи ООН Мирослава Лайчака.

«Имею честь сообщить, что сопредседателями межправительственных переговоров назначил постоянного представителя Грузии в ООН Каху Имнадзе и постоянного представителя Объединенных Арабских Эмиратов Лану Заки Нуссейбех . Хочу поблагодарить послов Имнадзе и Нуссейбех за то, что согласились на очень значительную ответственность и уверен, что вы проявите полную поддержку им и готовность к сотрудничеству», - говорится в письме.

Как сообщает МИД, представление постоянного представителя Грузии сопредседателем межправительственных переговоров по реформированию Совбеза ООН является еще одним признанием Грузии на международной арене. Это очень почетная и ответственная функция. Грузия активно включена в процесс реформирования Совбеза ООН и в рамках 72-й сессии Генассамблеи приняла участие в ряде мероприятий, связанных с процессом реформ.