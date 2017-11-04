МИД: Азербайджан выразит протест телеканалу CNN

2017-11-04 15:02 | www.oxu.az | 6

Oxu.Az представляет интервью главы пресс-службы МИД Хикмета Гаджиева информационному агентству Trend.

- Греческая служба телеканала CNN подготовила передачу с оккупированных азербайджанских территорий. Что Вы можете сказать об этом?

- Передача, как вы заметили, носит односторонний и предвзятый характер и служит пропаганде незаконного режима, созданного на азербайджанских территориях, оккупировав анных армянскими вооруженными силами, и искажает суть конфликта. Также ясно видно и то, что передача была подготовлена по заказу министра обороны Армении на коммерческих условиях, и носит характер политической рекламы. Нам очень жаль, что греческая служба CNN выполняет необъективные и пристрастные политические заказы, и наш протест в связи с этим будет передан телеканалу CNN.

- В передаче министр обороны Армении затрагивает резолюции Совета безопасности ООН. Какую оценку можно дать этому заявлению, учитывая что Армения сама не выполняет эти резолюции?

- Совет Безопасности ООН принял резолюции 822 (в 1993 году), 853 (1993), 874 (1993) и 884 (1993) по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, в которых осуждается оккупация азербайджанских территорий, подтверждается территориальная целостность, суверенитет и неприкосновенность границ Азербайджана, требуется немедленный, полный и безусловный вывод оккупационных войск с захваченных территорий. В резолюции номер 874 Совет Безопасности ООН поддерживает и одобряет документ под названием «Обновленный график времени срочных мер по выполнению резолюций номер 822 и 853 Совета Безопасности», представленный Минской группой ОБСЕ. Этот документ, составленный на основании мандата резолюции номер 853 Совета Безопасности ООН, предусматривает поэтапный вывод армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий в соответствии с конкретным временным графиком.

В заявлении генерального секретаря ООН от 31 декабря 1994 года номер SG/SM/5469 в отчетливой форме отмечается: «Позиция ООН основана на четырех принципах, которые отмечены в различных резолюциях Совета Безопасности ООН. Первый принцип – территориальная целостность Азербайджана. Второй принцип – неприкосновенность международных границ. Третий принцип – неприемлемость применения силы для захвата территорий. Четвертый принцип – немедленный и безоговорочный вывод всех иностранных войск с оккупированных территорий Азербайджана». Вместо того, чтобы согласно требованиям международного права готовить армянский народ к миру министр обороны Армении в совершенно безграмотной форме пытается объяснить оккупацию Арменией азербайджанских территорий. Также в очень смехотворной форме он искажает резолюции Совета безопасности ООН, пытаясь тем самым обмануть армянский народ и мировое сообщество. Подобная деятельность вредит мирному процессу по урегулированию конфликта.

- В передаче министр обороны Армении также коснулся вопросов относительно Европейского Союза и армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Как бы Вы прокомментировали это?

- ЕС выразил свою конкретную и однозначную позицию в связи с событиями, происходящими в Каталонии. Так необходимо уважать территориальную целостность, суверенитет и неприкосновенность государственных границ. Территориальная целостность государств не может быть нарушена вопреки воле народа и центральной власти. В Глобальной стратегии ЕС, уважение к территориальной целостности и суверенитету стран-членов ЕС и государств, не состоящих в ЕС, также закреплено в качестве основного принципа. Отличительная черта армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта связана с тем, что Армения, применив силу, оккупировала азербайджанские территории, совершив здесь этническую чистку. В основе армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта лежит факт агрессии и оккупации, схожий с трагедией Европы во время Второй мировой войны. Принятием Хельсинкского заключительного акта в 1975 году еще раз был закреплен принцип неприкосновенности границ и неприемлемости попыток изменения международно признанных границ государств с применением силы.

С.Б.

