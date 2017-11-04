Мощный взрыв на оружейном складе армянской армии: 12 погибших

2017-11-04 15:13 | www.oxu.az | 8
4 ноября на оружейном складе воинской части армянской армии, дислоцированной на оккупированных территориях в направлении Агдере, произошел мощный взрыв.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ, в результате взрыва был нанесен серьезный ущерб объектам, находящимся в воинской части и близлежащих территориях.
По предварительным данным в результате взрыва погибли 12 человек, много раненых.
На место происшествия привлечены сотрудники соответствующих структур. Проводятся спасательные работы. Начато расследование.