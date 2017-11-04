В Баку прошел Большой этнографический диктант (ФОТО)

2017-11-04 15:03 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - 4 ноября, в День народного единства, отмечаемого в России, в Бакинском государственном университете (БГУ) прошел Большой этнографический диктант, сообщили Trend Life в пресс-службе Российского информационно-культурного центра в Баку.

В Большом этнографическом диктанте приняли участие более семидесяти студентов бакинских вузов. Участников диктанта приветствовали руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов и декан исторического факультета БГУ Азад Рзаев.

В течение 45 минут участники диктанта ответили на 30 вопросов, предложенных организаторами - Федеральным агентством по делам национальностей Российской Федерации и министерством национальной политики Удмуртии, при поддержке Россотрудничества.

Большой этнографический диктант проводится во второй раз, в этом году он получил статус международного.

(Автор: Вугар Иманов)