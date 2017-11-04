Премьер Ливана подал в отставку, заявив о готовившемся на него покушение

2017-11-04 16:07 | www.trend.az | 7

Подавший в отставку премьер Ливана Саад Харири заявил, что на него готовилось покушение и обвинил Иран в попытках разрушить арабский регион, передает в субботу РИА Новости.

Саад Харири объявил о своей отставке в субботу. Его отец Рафик, будучи также премьером Ливана, погиб в 2005 году в результате покушения.

"Мы живем в атмосфере, похожей на предшествовавшую убийству Рафика Харири. Я заметил, что нечто тайно готовилось для покушения на мою жизнь", - заявил Харири в выступлении, которое транслировал саудовский телеканал "Аль-Арабия".

Харири обрушился с критикой на шиитское движение "Хезболла" и обвинил Иран в попытках "разрушить арабский мир". Он пообещал, что "арабская умма, как в прошлом, восстанет и обрубит руки" Ирана.

Лидер суннитской партии "Мустакбаль" ("Будущее") Харири второй раз в карьере занял пост премьера Ливана в 2016 году. Ранее он руководил правительством страны с 2009 по 2011 год.