Возбужденно уголовное дело в отношении лиц, занимавшихся незаконной охотой

2017-11-04 16:34 | www.apa.az | 6

Генпрокуратура АР рассмотрела материалы, собранные Министерством экологии и природных ресурсов в связи с незаконной охотой на бурого медведя на участке Национального парка Шахдаг, расположенном на территории Губинского района.

Как сообщили АПА в Генпрокуратуре, в ходе проведенного расследования установлено, что 28 октября вступившая в предварительный сговор группа лиц совершила на упомянутой территории незаконный отстрел бурого медведя в возрасте 3-3,5 лет. Тем самым, окружающей среде был нанесен ущерб на сумму в 1200 манатов.

По факту в Генпрокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 258.3.2 УК АР (незаконная охота, совершенная группой лиц, вступивших в предварительный сговор). Ведение следствия поручено Следственному отделу отдела полиции Губинского района.

В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия по установлению правонарушителей и привлечению их к ответственности.