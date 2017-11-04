Датский министр проехалась по мигрантам на машине – ВИДЕО

2017-11-04 15:36 | www.oxu.az | 6

Автомобиль министра по иммиграции и интеграции Дании Ингер Стойберг сбил женщину-мигрантку.

Как передает Oxu.Az, происшествие попало на видео, которое опубликовал датский телеканал DR.

По данным The Local, инцидент произошел во время визита Стойберг в центр депортации, где содержатся беженцы, которым было отказано в предоставлении убежища. В центр министр приехала в ходе съемок для программы DR. Съемочная группа вместе со Стойберг встретилась только с одной семьей беженцев, чтобы узнать об условиях проживания, что вызвало недовольство остальных обитателей.

Когда обстановка в центре начала накаляться, министра вывели на улицу, где ее тут же окружили около 40 мигрантов, которые пытались помешать ей уехать. Как видно на кадрах, когда Стойберг все-таки удалось сесть в машину, одна из мигранток бросилась на капот, пытаясь задержать автомобиль. Однако машина не остановилась и практически проехала по упавшей женщине.

Как уточнил представитель местной полиции, в результате инцидента беженка «могла немного пострадать».

С.Б.

