В Азербайджане проходит первый Фестиваль хурмы (ФОТО)

2017-11-04 16:19 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Осенью, когда листья опадают, плоды хурмы остаются на дереве. Тогда-то и нужно любоваться хурмой! Серые ветки увешаны ярко-оранжевыми шарами. Кажется, что их нарочно кто-то привязал ниточками. Плоды хурмы имеют круглую или овальную форму, кожура - гладкая и блестящая, цвет - от жёлтого до оранжево-красного цвета, при этом мякоть плода хурмы имеет более светлый окрас.

В городе Балакен проходит первый Фестиваль хурмы, организованный Исполнительной властью Балакенского района, Министерством культуры и туризма и Министерством сельского хозяйства Азербайджана, и компанией “Balkhoorma”, сообщает Trend Life.

Двухдневные праздничные мероприятии проходят в Парке Гейдара Алиева. Гостям представлена различная продукция из хурмы, организованы выставки, выступления фольклорных коллективов, музыкантов и певцов, интересная развлекательная программа.

Родиной хурмы считается Северная часть Китая, во всем мире насчитывается более 500 видов этого плода. В Азербайджане этот фрукт выращивают давно, и сельские жители наших регионов знают толк в его полезных свойствах. Хурму выращивают во многих регионах страны, но самую вкусную, бесспорно, в Балакенском районе. Здесь выращивается свыше десяти сортов хурмы. Особенно любима у нас разновидность хурмы - королек, по-другому ее называют «хырник». Большой спрос на азербайджанскую хурму в последнее десятилетие, в особенности потребителей в России, стимулировал местных фермеров на расширение земельных участков под выращивание хурмы. Ее тоннами вывозят в Россию и другие страны ближнего зарубежья.

Хурму воспевали многие поэты, ведь эти красивые яркие плоды, висящие на голых сухих ветвях на фоне ослепительно голубого холодного неба, являются символом осени. Многие народы считают хурму символом мудрости, оберегом, источником красоты и здоровья. В Японии хурма считается символом силы и победы, а в Китае она олицетворяет радость и благополучие. В Азербайджане считается, что в женщине хурма пробуждает привлекательность и покорность, а мужчинам помогает усмирить свой гнев и справиться со стрессами. На Востоке хурма считается плодом пророков и возведена в ранг святого растения.

Хурма широко используется и в кулинарии при изготовлении салатов, блюд из мяса водоплавающей птицы и десертов (желе, джем, мармелад и прочие), а также различных напитков. Мякоть хурмы можно использовать в выпечке, смешивать со сливочным сыром, апельсиновым соком, медом и получать необычный дрессинг для салатов. Хурма обладает и тонизирующими свойствами. Она улучшает аппетит, повышает работоспособность, успокаивает нервную систему. Из этой ягоды готовят дошаб, шербет и напитки, ее употребляют в сушеном виде.

Этот фрукт обладает не только пищевой ценностью, но и исцеляет человека от болезней. Низкая кислотность (лимонная и яблочная) ягоды благоприятно влияет при язвенной болезни, болезни печени и почек, а также выводящих путей. Ее же антибактериальные свойства защищают и убивают различные вирусы в организме. Содержащиеся в хурме витамины (С, РР, Е, А) и микроэлементы (кальций, калий, железо, фосфор, марганец, магний, йод, медь) помогают при авитаминозе, малом количестве красных кровяных телец и при цинге. Содержащийся в хурме йод восполняет его недостаток в организме при нарушении работы щитовидной железы. Хурма также широко используется в качестве косметического средства по уходу за лицом.

(Автор: Вугар Иманов)