Три условия Путина для освобождения пяти районов

2017-11-04 16:19 | www.oxu.az | 5

Накануне встречи президента России Владимира Путина со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом стало известно, что Путин поставил три условия перед Азербайджаном в связи с безоговорочным освобождением пяти районов вокруг Нагорного Карабаха.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на BAKU.WS, об этом заявил представитель Исследовательского центра "Atlas" Эльхан Шахиноглу.

Он отметил, что, согласно информации, полученной из его надежного источника, первым условием является то, чтобы Азербайджан являлся членом Евразийского Экономического Союза. Второе условие: Азербайджан должен стать членом Организации Договора о коллективной безопасности. И третье условие: В Нагорном Карабахе должны быть размещены российские миротворцы.

«Это очень тяжелые условия. Если первое условие может быть выполнено с некоторыми исключениями, то другие два условия противоречат интересам безопасности Азербайджана», - отметил Э. Шахиноглу.

Есть и другая информация. Исследовательский центр «Atlas» готовит всесторонний анализ об этом.

С.Б.

