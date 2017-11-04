Саудовская Аравия призвала ОПЕК+ продолжить сокращение запасов нефти

2017-11-04 16:34 | www.trend.az | 5

Министр энергетики Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил о необходимости продолжать интенсивную работу ОПЕК+ по сокращению запасов нефти, передает в субботу ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

"Миссия по сокращению добычи не завершена, нам предстоит многое сделать для этого", - цитирует агентство аль-Фалеха по итогам встречи с заместителем премьер-министра Узбекистана Алишером Султановым и министрами энергетики РФ Александром Новаком и Казахстана Канатом Козумбаевым в Ташкенте.

Он также отметил, что все страны-участницы соглашения также признают, что необходимая работа выполнена не до конца.

Изначально Новак и аль-Фалех должны были встретиться в Эр-Рияде 3 ноября в рамках межправительственной российско-саудовской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Тогда Александр Новак заявил, что вопрос о продлении сделки ОПЕК+ после марта 2018 года будет обсуждаться на ноябрьской встрече альянса, но решение может быть принято и позже.

Ранее ряд министров ОПЕК говорили о том, что судьба сделки после марта будет решаться в Вене 30 ноября на встрече стран ОПЕК и вне ОПЕК. Действие текущих договоренностей истекает 31 марта 2018 года.