Сколько тратят жители столицы на продукты?

2017-11-04 16:57 | www.oxu.az | 5

В январе-сентябре 2017 года розничный товарооборот в столице Азербайджана Баку составил 13 млрд. 378,1 млн. манатов, что на 2,7 % превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Как передает Oxu.Az, в Управлении статистики города Баку сообщили АПА-Экономикс, что объем реализованных через торговую сеть продовольственных товаров, напитков и табачных изделий по сравнению с соответствующим периодом прошлого года вырос на 2,6 % и составил 6 млрд.96,2 млн. манатов. Объем непродовольственных товаров увеличился на 3,4 %, достигнув 7 млрд.281 млн. манатов.

19,3 % потребительских товаров были реализованы на предприятиях со статусом юридического лица, 67,8% - на торговых объектах, принадлежащих частным предпринимателям, 12,9 % - на продуктовых рынках столицы.

В январе-сентябре текущего года посредством электронной розничной торговой сети продано потребительских товаров на 32,7 млн. манатов или в 3,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. 97,8 % потребительской продукции, заказанной населением через электронную сеть, приобретено у юридических лиц, 2,2 % - у частных предпринимателей. С помощью данного вида продаж в основном реализовывались непродовольственные товары.

С.Б.

