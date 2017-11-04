Из музея ремесел в Нью-Дели похищены 16 старинных шалей-пашмин

2017-11-04 16:44 | www.trend.az | 4

Музей национальных ремесел Индии лишился 16 уникальных шалей-пашмин: раритеты были украдены во время их демонстрации по случаю очередной выставки-ярмарки, проходящей в эти дни в индийской столице, передает в субботу ТАСС со ссылкой на газету The Indian Express.

Как сообщает газета, ущерб оценивается в сотни тысяч долларов - большинство экспонатов были изготовлены в начале 19-го века, и техника их создания утрачена. Кроме того, ручное производство подобных шалей затрудняют высокие цены и отсутствие стабильного спроса.

По данным полиции, к ограблению может быть причастен приглашенный эксперт, работавший на выставке. Шали были развешаны в окнах-витринах музея. Примечательно, что ни одна из восьми видеокамер не зафиксировала деталей криминального происшествия.

Повальное увлечение пашминой (буквально переводится как "мягкое золото") началось на Западе после поездки в Азию сестер Миссии Провидения - Эбби Олдрич Рокфеллер и Люси Трумэн Олдрич - в 1919 году.

Эбби, младшая сестра, к этому моменту уже покупала японские принты. Известна ее более поздняя роль в качестве основательницы Музея современного искусства в Нью-Йорке. Но именно в эту поездку по Индии и Цейлону она, как считают эксперты, увлеклась восточным текстилем. Благодаря ее энтузиазму наброшенная на плечи настоящая пашмина служит признаком тонкого вкуса и высокого достатка семьи.

Тонкую шелковистую текстуру уникальному изделию придает нежный подшерсток горной козы, называемый пашминой. На то, чтобы создать особую фактуру гобеленового плетения с эффектом слюдяных диагональных линий, у ткача порой уходит до трех лет. Настоящая пашминовая шаль с легкостью проскальзывает через обручальное кольцо диаметром 1,27 см. Шерсть подобного качества с диаметром волокна 12-15 мкм, дают лишь козы четырех пород, которых с незапамятных времен разводят в этом регионе.

Когда-то пашмины были в Индии признаком благородного происхождения и высокого положения. Они были популярны уже во времена цивилизации долины Инда (до 16-го века до н.э.), о чем свидетельствует обнаруженная археологами статуя священнослужителя, задрапированная в пашмину, проходящую под правой рукой и покрывающая левое плечо. Этот древний платок украшен рисунками трилистника.

Они также были частью приданого богатых женщин в Индии и Непале и символом высокого статуса на всем Востоке. Поскольку большинство людей в Кашмире не могут позволить себе купить это произведение искусства, в наши дни пашмины изготовляются в основном для заказчиков из богатых индийских мегаполисов, а также на экспорт в Европу и США.

Антикварные шали-пашмины могут стоить чрезвычайно дорого. Стартовая цена отдельных экземпляров, датируемым 1850 годом, на аукционах в Нью-Йорке - от 7,5 тысячи долларов. Дешевой пашмина не бывает: невозможно заплатить копейки за многомесячный труд ткача и дорогостоящее сырье. Именно зарубежные пристрастия диктовали моду на узоры на пашминах - так, например, уже к 1810 году их украшали рисунками по мотивам европейских трав. Позднее в моду вошли повторяющиеся ромбовидные узоры, в том числе растительные. С развитием экологического движения все большую популярность приобретали полотна с использованием органических красителей.

Несмотря на все усилия полиции, пока выйти на след похитителей не удается. Вернуть национальное достояние музею вряд ли получится, признают служители закона. Не исключено, что спустя какое-то время уникальные произведения ткацкого искусства окажутся в частных коллекциях.