Германия может выделить €400 млн на закупку спутников-шпионов

2017-11-04 16:50 | www.trend.az | 5

Комитет немецкого Бундестага по бюджету одобрил выделение 400 миллионов евро на закупку трех спутников-шпионов для Федеральной разведывательной службы, передает в субботу ТАСС со ссылкой на газеты, входящие в редакционную группу RND.

В течение месяца будет решено, какая компания получит заказ. На данный момент есть два предложения - от Airbus и от немецкой ракетно-космической корпорации OHB, которая базируется в Бремене.

Немецкая разведка "должна быть в состоянии быстро и самостоятельно получать информацию для составления независимых и актуальных ситуативных отчетов", приводит RND выдержки из документа, составленного в ведомстве канцлера ФРГ. Немецкие власти полагают, что в условиях современного мира разведка не может зависеть от третьих сторон и должна полагаться на свои технические мощности, говорится в статье.

Возможные сроки поставок не называются.