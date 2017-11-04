Голливудские студии занялись созданием сериала по "Властелину колец"

2017-11-04 17:00 | www.trend.az | 5

Студия Warner Bros. Television, владельцы авторских прав на произведения Джона Р.Р. Толкина и компания Amazon Studios ведут переговоры по созданию сериала на основе знаменитого романа писателя "Властелин колец", передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на The Variety.

Пока данный проект находится на ранней стадии разработки и никаких сроков не озвучивается.

По данным журналистов, глава Amazon Джефф Безос лично заинтересован в успехе предполагаемой экранизации, так как сам является поклонником жанра фэнтези. Однако, констатирует Tha Variety, сейчас не самый удобный момент для масштабного проекта, учитывая недавние отстранения руководителей подразделений Amazon, включая главу теле- и киностудии Amazon Studios Роя Прайса, в связи с обвинениями в домогательствах.

Заинтересованность в сериале по Толкину вписывается в новую концепцию Amazon, который намерен отойти от нишевых сериалов и заняться более масштабными проектами, которые заинтересуют более широкую, - возможно, международную - аудиторию.

Вовлечение Warner Bros. означает потепление отношений между студией и правообладателями, которые лишь в этом году уладили долгий судебный спор на тему прав на персонажей Толкина и их использование в онлайновых игровых автоматах. Именно Warner Bros. продюсировала фильмы Питера Джексона "Властелин колец" и "Хоббит".