В Москве прошел «Русский марш»

2017-11-04 17:24 | www.oxu.az | 5
В московском районе Люблино прошел «Русский марш», сообщает Oxu.Az со ссылкой на «Коммерсантъ».
Согласно информации, через 15 минут после заявленного времени начала акции митингующих было не более 300 человек. К 12:30 число их достигло примерно пятисот.
Наряды полиции выставлены были по всему маршруту «Русского марша», обозначенного организаторами: от метро «Люблино» до Перервы, где непосредственно и формировались колонны митингующих.
На перекрестке улиц Перерва и Белореченская были установлены рамки металлодетектеров.
Сопредседатель незарегистрированной «Партии националистов» Иван Белецкий заявил о 70 задержанных участниках акции.
Источник в правоохранительных органах заявил ТАСС, что за различные нарушения были задержаны 32 человека.