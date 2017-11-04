В Москве прошел «Русский марш»

2017-11-04 17:24 | www.oxu.az | 5

В московском районе Люблино прошел «Русский марш», сообщает Oxu.Az со ссылкой на «Коммерсантъ».

Согласно информации, через 15 минут после заявленного времени начала акции митингующих было не более 300 человек. К 12:30 число их достигло примерно пятисот.

Наряды полиции выставлены были по всему маршруту «Русского марша», обозначенного организаторами: от метро «Люблино» до Перервы, где непосредственно и формировались колонны митингующих.

На перекрестке улиц Перерва и Белореченская были установлены рамки металлодетектеров.

Сопредседатель незарегистрированной «Партии националистов» Иван Белецкий заявил о 70 задержанных участниках акции.

Источник в правоохранительных органах заявил ТАСС, что за различные нарушения были задержаны 32 человека.

С.Б.

