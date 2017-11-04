Российские Ту-22М3 нанесли авиаудар по террористам в провинции Дейр-эз-Зор

2017-11-04 17:24 | www.trend.az | 4

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиаудар по объектам террористической группировки "Исламское государство" в Сирии, передает в субботу РИА Новости со ссылкой на сообщение минобороны.

Бомбардировщики взлетели с территории России и, совершив перелет над Ираком и Ираном, нанесли групповой авиационный удар в районе города Абу-Кемаль провинции Дейр-эз-Зор.

"Целями для поражения стали склады вооружения и боеприпасов террористов, а также командные пункты бандформирований ИГ. Данными объективного контроля подтверждается поражение всех назначенных объектов", - отметили в ведомстве.

Над территорией Сирии самолеты дальней авиации сопровождали экипажи истребителей Су-30СМ с аэродрома Хмеймим. После выполнения задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.