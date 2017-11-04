В обращении Бюро ПА "Евронест" отражен единый подход к вопросу оккупированных территорий - Фуад Мурадов

2017-11-04 17:27 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В послании, принятом Бюро Парламентской Ассамблеи (ПА) "Евронест", состоящем из глав делегаций Европейского парламента и парламентов Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы и Украины, к главам государств и правительств, которые будут участвовать в саммите "Восточного партнерства", отражен единый подход к вопросу оккупированных территорий.

Об этом Trend в субботу сказал руководитель делегации Азербайджана в ПА "Евронест" Фуад Мурадов.

Напомнив, что пятый саммит "Восточного партнерства" пройдет 24 ноября в Брюсселе, Мурадов сказал, что в преддверии такого саммита все европейские международные структуры направляют обращение к главам государств и правительств стран-участниц.

"Это обращение охватывает множество вопросов. Тут существует единый подход в связи с оккупированными территориями, в том числе с нагорно-карабахским конфликтом. В послании отмечено, что на оккупированных территориях любой страны должен быть восстановлен мир", - сказал глава делегации Азербайджана.

Отметим, что Бюро ПА Евронест, состоящее из глав делегаций Европейского парламента и парламентов Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы и Украины единогласно приняло послание к главам государств и правительств, которые будут участвовать в пятом Саммите Восточного партнерства 24 ноября в Брюсселе.

В послании отмечается, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт не имеет военного решения.

Во время своего выступления на последнем заседании комитета ПА "Евронест" по политическим вопросам, правам человека и демократии, прошедшем в октябре в Киеве, Фуад Мурадов призвал международное сообщество увеличить давление на Армению в связи с ее оккупационной политикой. Мурадов отметил, что как только появляются подвижки в процессе мирного урегулирования конфликта, правительство Армении прибегает к провокациям, что отрицательно влияет на урегулирование конфликта.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Хазар Ахундов)