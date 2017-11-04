Президент ПФЛ: «Сборной принесёт пользу то, что Гурбан Гурбанов будет совмещать работу на двух постах» - ИНТЕРВЬЮ

2017-11-04 17:36 | www.apa.az | 6

Интервью apasport.az президента Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Азербайджана Рамина Мусаева

- Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов в дальнейшем будет руководить и сборной. Наверное, вы довольны этим назначением...

- Других кандидатов не было. Всё внимание было сконцентрировано на Гурбане Гурбанове.

- Как вы думаете, не создаст проблемы Гурбанову то, что он будет совмещать работу в сборной и в «Карабахе»?

- Наоборот, сборной принесёт пользу то, что параллельно Гурбан Гурбанов будет работать и в «Карабахе». Тренер должен быть вместе с футболистами, должен видеть их. Нехорошо говорить вслед тому, кто уже ушёл. Но главный тренер не может добиться успеха, наблюдая за выступлениями футболистов по телевидению, посредством сайтов, отправляя тренера вратарей посмотреть чью-то игру, а затем узнавая его мнение. Поэтому хорошо то, что Гурбан продолжит работу в «Карабахе». Безусловно, в сборную будут привлекаться футболисты и из других команд. Важно видеть всё своими глазами.

- Как повлияет это назначение на «Карабах»?

- У Гурбана будет больше работы. Но он молод, у него есть и силы, и способности для работы. Верю, что это назначение принесёт пользу и «Карабаху».

- Вы обсуждали с Гурбаном Гурбановым внесение каких-то изменений в календарь чемпионата?

- Чем больше матчей проводит футболист, тем он становится опытнее. Мне кажется, что это не создаст проблем. Мы организуем всё так, как он захочет, лишь бы было много игр.

- Что вы думаете о нынешнем сезоне Премьер-лиги Азербайджана? Вы довольны ходом чемпионата?

- На сегодняшний день он хороший. И в Премьер-лиге, и в I дивизионе игры проходят напряжённо. Мы отслеживаем все матчи, становимся свидетелями интересных встреч. В этом году меня больше интересует I дивизион, так как оттуда должны прийти ребята в Премьер-лигу. Я рад, что по сравнению с прошедшими годами в I дивизионе идёт более напряжённая борьба. Некоторые любители футбола осуждали нас за то, что команд мало. Но на сегодняшний день наличие небольшого количества команд в I дивизионе повысило уровень турнира.

- В частности, неоднозначно воспринимается то, что в Премьер-лиге мало команд.Гурбан Гурбанов тоже неоднократно жаловался на отсутствие должной конкуренции в чемпионате...

- Я полностью согласен. Но пусть их будет мало, однако они будут качественными. Чем их будет много, и это будет обескураживать другие команды, лучше пусть их вообще не будет.

- Но согласитесь, что при большом количестве команд будет и больше выбора у тренеров сборной...

- Понимаю, но это должны быть команды, способные вмешаться в борьбу. Лучше если вообще не будет команд, которые ради участия в чемпионате сыграют 1 год, а затем уйдут.

- Возможно ли в следующем сезоне расширение высшей лиги до 10 команд?

- Об этом ещё ничего сказать не могу. В этом плане нет никаких изменений.

- Значит, это нереально...

- Да, нереально. Если появятся команды, которые захотят перейти в элиту, понадеявшись на АФФА, то количество клубов не будет увеличено.

- Перед назначением нового главного тренера сборной всё внимание было приковано к гостевому матчу «Карабаха» с «Атлетико». Вы ждали того, что агдамский клуб добьётся исторического результата в Мадриде?

- Я говорил о том, что «Карабах» возьмёт очко в Испании, то есть ждал этого, так как в гостях они играют лучше и это связано с отсутствием давления. В гостях они играют более раскованно.

- Сперва «Карабах» забил свой первый гол в групповом раунде Лиги чемпионов, затем завоевал первое очко, а после этого набрал первое очко в гостях. А будет ли первая победа?

- Иншаллах, будет. Нужно постепенно продвигаться вперёд (улыбается). В бакинском матче с «Челси» может осуществиться и эта наша мечта.