Президент Ливана ждет объяснений от премьера, объявившего о своей отставке

2017-11-04 17:49 | www.trend.az | 4

Президент Ливана Мишель Аун ждет возвращения на родину и объяснений премьер-министра страны Саада Харири, который, находясь в Саудовской Аравии, объявил об уходе в отставку, передает в субботу РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.

Ранее стало известно, что Харири, находясь в Эр-Рияде, объявил о своей отставке в эфире саудовского телеканала "Аль-Арабия".

"Премьер-министр Саад Харири, находясь за пределами Ливана, позвонил президенту Ливанской республики Мишелю Ауну и проинформировал его о своей отставке. Президент Аун ждет возвращения премьера Харири в Бейрут для получения объяснений в связи с его отставкой надлежащим образом", — говорится в заявлении пресс-службы президента.

Ливанский телеканал "Аль-Маядин" сообщил, что на фоне заявления Харири спикер парламента Ливана Набих Берри прервал свой визит в Египет и возвращается на родину. Под вопросом также оказался запланированный визит президента Ауна в Кувейт.

Харири в своем заявлении об отставке ранее обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в арабском мире и попытках его разрушить, а также заявил, что узнал о готовящемся на него покушении.