Туркменистан избран вице-президентом Генеральной конференции ЮНЕСКО

2017-11-04 17:55 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - В генеральном штабе ЮНЕСКО в Париже приступила к работе 39-я сессия Генеральной конференции организации, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

На 202-ой сессии Исполнительного совета организации, Туркменистан был избран заместителем председателя Генеральной конференции ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), сказано в информации.

Через Туркменистан проходил Великий «Шелковый путь», здесь богатая народная культура, многообразные природные ландшафты, уникальные археологические памятники - в том числе, включенные в список ЮНЕСКО "Всемирное культурное наследие" древние Ниса, Мерв и Куняургенч, или, к примеру, Гонурдепе - центр Маргианской цивилизации, древний Дехистан.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)