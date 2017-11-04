Цирк с другой планеты: масштабное и фантастическое шоу в Баку (ФОТО)

2017-11-04 18:02 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Баку в спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева было представлено фантастическое шоу UFO Большого Московского цирка (самый большой стационарный цирк в Европе) под руководством братьев Запашных, сообщает Trend Life.

UFO - масштабное цирковое шоу, сюжет которого разворачивается на борту космического корабля. Невольным гостем корабля пришельцев становится человек с планеты Земля, похищенный обитателями далеких галактик. Попав на корабль, пленник знакомится с инопланетным разумом и внеземной цивилизацией, открывая для себя тайные глубины нашей Вселенной.

В постановке UFO участвуют 80 цирковых артистов. Это артисты с уникальными возможностями, среди которых сестры Титченковы, чей рост превышает два метра, безногий танцор и эквилибрист, показывающий уникальные трюки и многие другие.

Потрясающее шоу поражает воображение зрителей своей масштабностью. Зрелище настолько завораживает, что невозможно оторвать взгляд от арены. Все кто занят в проекте, а это лучшие мастера циркового искусства - воздушные гимнасты, акробаты, эквилибристы, жонглеры – создают эффектное и необычное представление.

Космическое путешествие, захватывающие полеты неопознанных летающих объектов, встреча с инопланетными существами, сложные трюки и акробатические комбинации выполнены на грани человеческих возможностей. UFO - это цирк с другой планеты, где каждый номер является шедевром циркового искусства, где все - от костюмов, света, звука, до головокружительных трюков создает атмосферу фантастических миров.

Авторская музыка, современные световые и лазерные эффекты, новые звуковые и видео технологии создают глубокие пространственные ощущения "планетарных образов", "галактических пейзажей", "космического полета" и "внеземной красоты".

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(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)