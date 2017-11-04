В трех районах Баку активизировался процесс затопления

2017-11-04 18:13 | www.apa.az | 9

«Под влиянием выпавших за последние месяцы атмосферных осадков наблюдается активизация динамики процессов затопления в Бинагади (1-й промысел), поселке Бинагади, на улице Меликасланова, а также на прилегающих территориях.

Об этом АПА рассказал начальник экспедиции геологического планирования Национальной службы геологической разведки МЭПР Азиз Гаралов.

По его словам, активизация зафиксирована и в Сабунчинском районе – в зонах затопления Маштага – Забрат, городок Шуша, Каменный карьер и Савалан.

Гаралов отметил, что аналогичный процесс происходит также в зоне затопления в поселке Гала Хазарского района.