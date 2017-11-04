Başbakan Yıldırım: Ülkemizi karıştırmaya çalışanlar avucunu yalasın

2017-11-04 18:23 | www.trend.az | 1

Başbakan Binali Yıldırım, Kemaliye Meydanı'nda düzenlenen "Kemaliye-Dutluca Yolu Temel Atma Töreni"nde halka hitap etti. İlçenin tarihi bir gün yaşadığını, Erzincan'ın, "etrafı dağlık, ortası bağlık bir memleket" olduğunu belirten Yıldırım, "Kemaliye de öyle. Bakın her taraf dağ, ortada şirin bir ilçemiz Kemaliye. Er insanların, can insanların diyarı." ifadesini kullandı.

Bir asırdır beklenen anın geldiğini, Kemaliye, İliç ve Arapgir'in kaderini değiştirecek projenin temelini attıklarını anlatan Yıldırım, "Bu projeye siz şahit oldunuz, biz şahit olduk ama bizden sonra gelecekler, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 50 yıl sonra bu yollardan geçenler, hepimizi rahmetle iyilikle anacaklar. Çünkü bu yollarda çok ocaklar söndü. Çok vatandaşlarımızı kaybettik." diye konuştu.

Arapgir-Dutluca üzerinden 2004'te Eğin'e gelirken yaşadığı bir anıyı paylaşan Yıldırım, Özden Tesisleri'ne geldiklerinde, gece yarısında kendilerini klarnet ekibinin karşıladığını anlattı. Aracından indiğinde ilçe halkının yöresel oyunları oynamaya başladığını ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Ali abi, kulakları çınlasın, Ali Coşkun da bizimle beraberdi. O da indi, hemen o da başladı, onlara katıldı, oynamaya. Kulağına eğildim, 'Ali Abi, sağa bakıyorum kayalıklar, sola bakıyorum kayalıklar, aşağı bakıyorum uçurum, su. Burada insan ne yapacak ancak oyun oynar, başka ne yapsın.' dedim. Allah sizden razı olsun, buralara sahip oldunuz, vatana sahip oldunuz, bu güzelliklere sahip oldunuz. Buraları terk etmediniz. İşte bizim görevimiz de bedeli ne olursa olsun buraları, bu dağları delmek, Fırat'ın üzerine köprüler kurarak bu yolları yapmaktır. Bugün bunun için buradayız."

Daha önce Kemaliye'den Arapgir'e bir saat süren yolculuğun ardından ulaşıldığını ancak şimdi bu sürenin yarım saate ineceğini vurgulayan Yıldırım, Kemaliye ile Dutluca arasındaki 44 kilometrelik yolun 22 kilometreye düşeceğini bildirdi.

"Arapgir, Malatya, Diyarbakır, Suriye'ye kadar gidiyor"

Başbakan Yıldırım, yolun tamamlanmasının ardından, Kemaliye tünelinden giren vatandaşların güzergah üzerindeki tünel ve köprülerden geçerek, Dutluca'ya ulaşacağını, virajlardan kurtulacağını aktardı.

Yıldırım, "Dutluca'dan sonra feraha çıkıyorsunuz. Ondan sonra artık Arapgir, Malatya, Diyarbakır, Suriye'ye kadar gidiyor. Bu yolun en önemli özelliği şu; bu yol Karadeniz ile Güneydoğu'yu hatta Suriye ve Arap Yarımadasına kadar birbirine bağlıyor. Yani kuzey ve güney koridoru. Bu yol açıldığında artık Karadeniz'den Erzincan'dan Erzurum'dan, Sivas'tan, Gümüşhane'den güneye gidecek trafik Kemaliye üzerinden geçecek. Kemaliye gibi tarihin, kültürün beşiği bu güzel tabiatı, bu güzel memleketi görüp buralarda duracaklar, buralarda vakit geçirecekler." diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, "Vatanın, milletin birliği, beraberliği, kardeşliği için elimizde ne imkan varsa evelallah sonuna kadar kullanacağız. Ülkemizi karıştırmaya çalışanlar, terörü hortlatmaya çalışanlar avucunu yalasın. Bu millet asla ve asla ne FETÖ'cülere ne bölücülere ne de DEAŞ'çılara fırsat vermeyecek." dedi.

Kaynak: TRT Haber